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Luka, bu gece için "muhtemel"

Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in, bu gece LA Clippers'a karşı oynanan playoff ilk turu serisinin kritik 5. maçında oynamasının "muhtemel" olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in, bu gece LA Clippers'a karşı oynanan playoff ilk turu serisinin kritik 5. maçında oynamasının "muhtemel" olduğunu duyurdu.

Luka, geçtiğimiz Pazar günkü 25 sayılık mağlubiyette boynundaki gerginlikten ötürü rahatsız bir şekilde oynamış ve karşılaşmayı, serideki en düşük miktarı olan 19 sayı ile tamamlamıştı.

Mavs başantrenörü Rick Carlisle, 4. maçtan sonra Luka hakkında şunları söylemişti:

"Acı çekiyor. Bana boynunu sola çeviremiyor gibi geldi. Ve bu, saha görüşüne dayalı bir oyun oynayan bir adam için zor bir durum."

Doncic, şu anda 2-2 eşit olan seride oynanan dört maçta 33.3 sayı, 8.3 asist ve 8.0 ribaund ortalamalarına sahip.


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