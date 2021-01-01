Luka, "birden fazla maçı" kaçıracak!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in ayak bileği sorunu nedeniyle "birden fazla maçı" kaçıracağı bildirildi.



Substack'tan Marc Stein, Doncic'in kadroya dönüşü için henüz resmi bir tarih belirlenmediğini açıkladı.



Doncic ayak bileğini ilk olarak, 15 Kasım'da Denver Nuggets'a karşı oynanan maçın son saniyelerinde incitmişti.



Mavericks sağlık personeli, Pazar gecesi Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan maçtan başlayarak Doncic'in kadro dışı kalacağını açıkça belirtmişti.



Kötü kondisyonuna ve sakatlıklarına rağmen, Sloven yıldız halen maç başına 25.6 sayı, 8.0 ribaund ve 8.5 asist ortalamalarına sahip.



