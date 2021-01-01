Luka: "Bir şeylerin değişmesi gerekiyor artık!"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, son dönemde başarısız bir grafik çizen Dallas ekibinin "bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini" söyledi.



Son sekiz maçından altısını kaybeden ekip için Luka, takımının bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini şu şekilde belirtti:



"Ne diyeceğimi bilmiyorum. Değişmemiz gerekiyor. Şu anda pek çok şey yanlış gidiyor. Bundan daha iyi performans göstermeliyiz. Bunu çözmemiz ve çok daha iyi olmamız gerek.



Daha sıkı ve daha enerjik bir şekilde oynamalıyız. Bir endişem yok, daha önümüzde uzun bir sezon var. Üç oyuncu henüz yeni döndü, ilk iki maç her zaman zordur. Belki ben de daha sıkı oynamalıyım."



Sloven süperstar, şu anda maç başına 27.4 sayı, 9.4 ribaund ve 9.7 asist ortalamalarına sahip.



