Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Luka, bilek sakatlığı sebebiyle bu gece yok!

Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'in, ayak bileği sakatlığı sebebiyle bu gece Phoenix Suns'a karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'in, ayak bileği sakatlığı sebebiyle bu gece Phoenix Suns'a karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Doncic'in hem ayak bileğinden hem de dizinden testlere tabi tutulduğunu ve herhangi bir sorun olmadığını bildirdi. Mavericks ekibi ise Sloven yıldızı günlük değerlendirmeye alacağını kaydetti.

Substack'tan Marc Stein, Doncic'in bu gece forma giymeyecek olmasına karşın, ekibin dört maçlık deplasman yolculuğunda takımla birlikte seyahat edeceğini söyledi.

22 yaşındaki oyuncu, ekibin Pazartesi gecesi Denver Nuggets'a karşı oynadığı maçın bitimine 44 saniye kala, Austin Rivers'ın yanlışlıkla bacağının üzerine düşmesinin ardından oyundan ayrılmıştı. Canının yandığı bariz bir biçimde belli olan Luka, kendi gücüyle soyunma odasına topallayarak gitmişti.

Luka bu sezon oynadığı 13 maçta, 24.9 sayı, 8.3 ribaund, 7.9 asist ve 1.3 top çalma ortalamalarına sahip.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal