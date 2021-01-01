Luka: "Belki de gereğinden fazla gevşemişimdir..."

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, takımın antrenman kampında 118 kiloya ulaştığı yönündeki söylentilere yanıt verdi.



Son iki sezonda Luka'nın, sezona son derece formsuz bir şekilde başlama alışkanlığı edindiği dikkat çekmişti.



ESPN'den Tim MacMahon'un yakın zamandaki raporunda, genç yıldızın bu sezon 118 kiloya kadar çıktığı iddia edilmişti.



Dallas'ın geçtiğimiz gece Brooklyn Nets'e aldığı mağlubiyet sonrası Doncic, söylentilere şu şekilde bir cevap verdi:



"İnsanlar bunun hakkında her türlü konuşacak. Daha iyi olmam gerektiğini biliyorum. Uzun bir yaz geçirmiştim. Olimpiyatlardan sonraki üç haftalık bir boşluğum vardı ve o süreçte biraz gevşemek istemiştim. Belki de gereğinden fazla gevşemişimdir. Kendimi toparlamam gerekiyor."



22 yaşındaki Doncic, bu sezon %44.5 şut isabeti ile 25.4 sayı ortalaması yakalıyor.



