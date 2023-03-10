Luka, ağrısı dindiğinde parkelere dönecek

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in MR'ının negatif sonuç verdiği ve ağrısı dindiğinde parkelere döneceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Luka, ağrısı dindiğinde parkelere dönecek
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10 Mart 2023 11:29
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in MR'ının negatif sonuç verdiği ve ağrısı dindiğinde parkelere döneceği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Luka'nın kalçasına çekilen MR'ın geçtiğimiz gün temiz çıktığını söyledi.

Çarşamba günü New Orleans Pelicans'a karşı oynanan karşılaşmayı çektiği ağrı sebebiyle terk etmek zorunda kalan Doncic'in, rahatsızlığı oynayabilecek düzeye kadar azaldığında, geri döneceği belirtildi.

24 yaşındaki yıldız, maçtan sonra yaptığı açıklamada mevzubahis ağrının kendisini bir haftadan fazla bir süredir rahatsız ettiğini ve nedeninden emin olmadığını, bir maç sonrası sabahı uyandığında aniden ortaya çıktığını söylemişti.

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