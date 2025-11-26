Los Angeles Lakers ekibi Los Angeles Clippers'ı 135-118 mağlup ederken, Luka Doncic 43 sayı, 13 asist ve dokuz ribauntla yıldızlaştı;ise 25 sayıyla katkı verdi. Bu sonuçla Lakers üst üste beşinci galibiyetini elde etti.Doncic, ilk yarıda 32 sayıya ulaşarak sezon rekorunu egale etti ve kariyerindeki 51'inci 40 sayı barajını aşan maçını kaydetti. 40 sayı ve üzeri istatistiklerle elde ettiği 10'uncu triple-double'a çok yaklaşmasına rağmen bunu kıl payı kaçırdı. Lakers ise NBA Kupası grup aşamasında üst üstegalibiyetini alarak grubunu garantiledi.Austin Reaves, Lakers adına 31 sayı ve dokuz ribaunt üretti. Lakers, son 13 maçının 11'ini kazanmış durumda.23'üncü NBA sezonunu oynayan 40 yaşındaki LeBron James, üçüncü maçında eski dinamizmini hatırlattı; ikinci yarıda 16 sayı bularak takımının farkı açmasına yardımcı oldu.Clippers cephesindeveskor üretmeye devam etti. Ancak Clippers, son 13 maçının 11'ini kaybederek düşüşünü sürdürdü.10 maçlık sakatlık dönüşünün ardından ikinci maçında 19 sayı kaydetti.Şehrin iki rakibinin sezon içindeki ilk karşılaşması, son bölümde tansiyonun yükselmesine sahne oldu. Clippers guardıbitime 3:33 kala Doncic'i sırtına aldığı darbe ile yere düşürdüğü için oyundanBuna karşılık Doncic Dunn'ın üzerine yürüdü; Dunn ise topu Doncic'in göğsüne itti. Ardından Lakers pivotu Jaxson Hayes, Dunn'ı arkadan iterek karşılık verdi. Dunn da Hayes'e doğru hamle yapınca ortam iyice gerildi.de teknik faul aldı.Doncic, sezonun en yüksek ilk çeyrek skoruna imza atarak başladı; önceki iki maçında üçlüklerde 22 denemenin 17'sini kaçırmış olmasına rağmen, bu kez ilk beş üçlük denemesini de sayıya çevirdi ve yalnızca ilkdakikadabuldu. Ayrıca Clippers yedek kulübesine dönük bir dizi sataşma, bakış ve sözlü atışmaya girişti; bu durum, Lakers'a transfer olmadan önce de süregelen yarı dostane rekabetin bir devamı niteliğindeydi.Atlanta Hawks 113-103 Philadelphia 76ers