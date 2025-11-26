26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Luka 43 sayıyla Lakers'ı Clippers karşısında galibiyete taşıdı, NBA Kupası grubunu garantiledi

Los Angeles Lakers ekibi Los Angeles Clippers'ı 135-118 mağlup ederken, Luka Doncic 43 sayı, 13 asist ve dokuz ribauntla yıldızlaştı; LeBron James ise 25 sayıyla katkı verdi. Bu sonuçla Lakers üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

calendar 26 Kasım 2025 10:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Luka 43 sayıyla Lakers'ı Clippers karşısında galibiyete taşıdı, NBA Kupası grubunu garantiledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers ekibi Los Angeles Clippers'ı 135-118 mağlup ederken, Luka Doncic 43 sayı, 13 asist ve dokuz ribauntla yıldızlaştı; LeBron James ise 25 sayıyla katkı verdi. Bu sonuçla Lakers üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

Doncic, ilk yarıda 32 sayıya ulaşarak sezon rekorunu egale etti ve kariyerindeki 51'inci 40 sayı barajını aşan maçını kaydetti. 40 sayı ve üzeri istatistiklerle elde ettiği 10'uncu triple-double'a çok yaklaşmasına rağmen bunu kıl payı kaçırdı. Lakers ise NBA Kupası grup aşamasında üst üste üçüncü galibiyetini alarak grubunu garantiledi.

Austin Reaves, Lakers adına 31 sayı ve dokuz ribaunt üretti. Lakers, son 13 maçının 11'ini kazanmış durumda.


23'üncü NBA sezonunu oynayan 40 yaşındaki LeBron James, üçüncü maçında eski dinamizmini hatırlattı; ikinci yarıda 16 sayı bularak takımının farkı açmasına yardımcı oldu.

James Harden, Clippers cephesinde 29 sayı ve dokuz asistle skor üretmeye devam etti. Ancak Clippers, son 13 maçının 11'ini kaybederek düşüşünü sürdürdü. Kawhi Leonard, 10 maçlık sakatlık dönüşünün ardından ikinci maçında 19 sayı kaydetti.

Şehrin iki rakibinin sezon içindeki ilk karşılaşması, son bölümde tansiyonun yükselmesine sahne oldu. Clippers guardı Kris Dunn, bitime 3:33 kala Doncic'i sırtına aldığı darbe ile yere düşürdüğü için oyundan atıldı. Buna karşılık Doncic Dunn'ın üzerine yürüdü; Dunn ise topu Doncic'in göğsüne itti. Ardından Lakers pivotu Jaxson Hayes, Dunn'ı arkadan iterek karşılık verdi. Dunn da Hayes'e doğru hamle yapınca ortam iyice gerildi. Hayes de teknik faul aldı.

Doncic, sezonun en yüksek ilk çeyrek skoruna imza atarak başladı; önceki iki maçında üçlüklerde 22 denemenin 17'sini kaçırmış olmasına rağmen, bu kez ilk beş üçlük denemesini de sayıya çevirdi ve yalnızca ilk sekiz dakikada 20 sayı buldu. Ayrıca Clippers yedek kulübesine dönük bir dizi sataşma, bakış ve sözlü atışmaya girişti; bu durum, Lakers'a transfer olmadan önce de süregelen yarı dostane rekabetin bir devamı niteliğindeydi.

Gecenin diğer sonuçları:

Atlanta Hawks 113-132 Washington Wizards

Orlando Magic 144-103 Philadelphia 76ers

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.