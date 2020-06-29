Luiz Gustavo'yu şanssızlık bırakmadı!

Fenerbahçe'de son dönemde artan sakatlıklar ve kadrodaki eksikler nedeniyle stopere kaydırılan Luiz Gustavo, mecburi bir görev üstleniyor. Daha önce kariyerinde Marsilya ve Bayern Münih'te stoper oynamak istemediğini dile getiren Brezilyalı ön libero, sırf bu sebepten ayrılmak istemişti.



Deneyimli orta saha sezonun ilk yarısında da çoğu zaman eski teknik patron Ersun Yanal tarafından bu nedenle orta sahada tutulmuştu. Luiz Gustavo şu an takımda başka alternatif kalmadığı için sorumluluk alarak stopere geçiyor.



Ancak daha önce Marsilya'da oynarken Canal Plus'a bu konuyla alakalı bir açıklama yapan Gustavo, "Stopere mi ihtiyacınız var, o zaman yeni bir stoper alın. Ben hiçbir teknik direktörün işine karışmam, böyle bir saygısızlık yapmam. Beni görevlendirirse elimden geldiğince orada oynarım. Ancak bu sefer benden istediği verimi alamaz. Benden istediklerini göremez. Tamam ben hoca değilim, çıkar oynarım. Ama şunu anlayalım; birçok hatayı beraberinde getirir bu karar. Bana sorduklarında söylerim: Benim değil hocanın kararı, savunmada oynamayı sevmiyorum fakat oynuyorum" ifadelerini kullanarak, yaşadığı sıkıntılı dile getirmişti.



