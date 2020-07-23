Luiz Gustavo'ya Fransa'dan talip var

Fenerbahçe'de takımdaki geleceği merak konusu olan ve maaş endişesi yaşaması sebebiyle takımdan ayrılacağı iddia edilen Luiz Gustavo'ya Olympique Lyon'un talip olduğu iddia edildi.



Fransız basınına yansıyan haberlere göre Luis Gustavo'nun Fenerbahçe'de maaş endişesi yaşaması gerekçe gösterilerek sarı lacivertli kulüpten ayrılmaının sürpriz olmayacağı ve Olympique Lyon'un Brezilyalı isme talip olduğu iddia edildi. Gustavo'nun Fenerbahçe'ye gitmeden önce de Lyon'un hedefinde olduğu ve bu kez transferi bitirmek için harekete geçtiği belirtildi.



Olympique Lyon teknik direktörü Rudi Garcia'nın Marsilya'dan öğrencisi olan Gustavo'nun transferi için yönetime istekte bulunduğu da basına yansıyan haberler arasında.



33 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'den ile alacakları sebebiyle Beşiktaş maçına çıkmadığı da dedikodular arasındaydı.



Luiz Gustavo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıktı ve 3 gol 1 asistle oynadı.



