Luiz Gustavo'nun menajerinin gelme nedeni indirim talebi

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'dan yüzde 15 maaş indirimi istedi. Brezilyalı oyuncunun menajeri bunun üzerine soluğu İstanbul'da aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Luiz Gustavo'nun menajerinin gelme nedeni indirim talebi
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25 Haziran 2020 09:19
Fenerbahçe bir yandan gelecek sezonun planlamasını yaparken diğer taraftan da kendi iç sorunlarıyla uğraşıyor.

Futbolculardan maaşlarında indirim istenirken bundan hoşnut olmayanlar da var. Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo'nun menajerinin İstanbul'a geldiği ve oyuncu ile görüşme yaparak fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Gustavo'nun menajerinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş'ta bir otelde görüştüğü öne sürüldü.



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