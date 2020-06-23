Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan ve birçok yıldız isim transferiyle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.



Koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.



Sezon sonunda birçok isimle yolların ayrılması beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme de ortaya çıktı.



Kanarya'nın Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun menajeri İstanbul'a geldi ve oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Şimdilik sadece oyuncusu ile görüşme gerçekleştiren menajerin geliş sebebi ise merak konusu oldu. İşte detaylar...



MENAJERİ İSTANBUL'DA



A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun menajerinin İstanbul'a geldiğini duyurdu.



Yapılan açıklamada, Gustavo'nun menajerinin kulüp ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini şimdilik sadece oyuncusu ile temas halinde olduğunu duyurdu.



Ahmet Selim Kul, şu şekilde konuştu;



Fenerbahçe'de sezon sonunda birçok futbolcu ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerde vazgeçilmez kimse yok. Buna Luiz Gustavo'yu da katabiliriz. Eğer Fenerbahçe'nin çıkarlarına uygun bir teklif gelirse Luiz Gustavo da Fenerbahçe'den ayrılabilir diğer isimlerde de olduğu gibi.



Gustavo ile ilgilenen bazı kulüplerin olduğunu biliyoruz. Fakat şunun altını yeniden çizmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye şuanda gelen herhangi bir teklif yok. Ama Gustavo'nun menajeri ile görüşmesi de bu süreçte dikkat çeken bir gelişme olarak istihbarat ağımızı takıldı.



