Tecrübeli orta saha oyuncusu, kampın vasatlarından biri oldu.



Yıldız futbolcu, hazırlık maçlarında hayal kırıklığı yarattı. Gustavo her ne kadar kalmak istediğini söylese de Lyon'dan gelen teklif nedeniyle kafasının karışık olduğu ileri sürüldü.



Erol Bulut ve Emre Belözoğlu, Brezilyalı oyuncuyla bir görüşme yaparak bir sorunu olup olmadığını soracak.



