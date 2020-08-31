Luiz Gustavo'nun kafası karışık, performansı dalgalı

xBrezilyalı yıldız her zaman çalışkanlığı ve disiplini ile ön plana çıktı. Ancak Gustavo, Topuk Yaylası kampında bu yönünü gösteremedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Luiz Gustavo'nun kafası karışık, performansı dalgalı
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31 Ağustos 2020 11:30
Tecrübeli orta saha oyuncusu, kampın vasatlarından biri oldu.

Yıldız futbolcu, hazırlık maçlarında hayal kırıklığı yarattı. Gustavo her ne kadar kalmak istediğini söylese de Lyon'dan gelen teklif nedeniyle kafasının karışık olduğu ileri sürüldü.

Erol Bulut ve Emre Belözoğlu, Brezilyalı oyuncuyla bir görüşme yaparak bir sorunu olup olmadığını soracak.

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