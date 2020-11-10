Luiz Gustavo'dan mesaj; "Şampiyon olacağız"

Fenerbahçe'ye transfer olduğu gündem bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Luiz Gustavo'dan mesaj var

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Luiz Gustavo'dan mesaj; 'Şampiyon olacağız'
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10 Kasım 2020 12:23
Sarı-lacivertli takımın ayakta duran ve istikrarlı tek ismi olan Luiz Gustavo, iddialı açıklamalarda bulundu.

Sarı kart sınırında bulunan ve Gençlerbirliği maçında kart görmesi nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynamama tehlikesiyle karşı karşıya olan Brezilyalı ön libero, "Konya yenilgisi nedeniyle hepimiz üzgünüz. Ama bu takımın neler yapabileceğini daha önce gösterdik. Kendi adıma elimden geleni veriyorum. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Taraftarımız şundan emin olsun. Yolun sonu aydınlık. Şampiyon olacağız" ifadesini kullandı.



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