Luiz Gustavo'dan 700 bin euro fedakarlık

Mesut Özil'e lisans çıkması için Luiz Gustavo'nun yıllık ücretinin 3.2 milyondan, 2.5 milyon Euro'ya indirdiği ifade edildi

Haber; Sabah
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Luiz Gustavo'dan 700 bin euro fedakarlık
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29 Ocak 2021 09:33
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e lisans çıkarabilmesi için limiti aşmamak uğruna oyuncular Luiz Gustavo ve Serdar Aziz yıllık ücretlerinde indirime gitti

Başkan Özdemir, bu konuda Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in lisansı için Gustavo ve Serdar Aziz'in maaşlarını düşürdüğünü açıkladı.

Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'nun yıllık ücretinin 3.2 milyondan, 2.5 milyon Euro'ya indirdiği ifade edildi. 30 yaşındaki savunmacı Serdar'ın ise kazancını 10 milyondan, 8 milyon TL'ye çektiği belirtildi.

Bu sezon 19 maçta forma giyen Luiz Gustavo, takımına 1 gollük katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, Eylül 2019'da 6 milyon euro bedelle Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya'dan transfer edilmişti.





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