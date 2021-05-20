Luiz Gustavo'ya talip çıktı!

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından Luiz Gustavo'ya talip çıktı. İşte ayrıntılar...

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Luiz Gustavo'ya talip çıktı!
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20 Mayıs 2021 09:46
Luiz Gustavo Dias
Luiz Gustavo Dias
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılabilir...

Brezilyalı ön libero ilerleyen yaşının yanı sıra yüksek maaşı nedeniyle tartışılırken, ülkesinden talibi çıktı. Flamengo'nun 33 yaşındaki Sambacı için Fenerbahçe ile temasa geçtiği belirtildi.

Yönetimin, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından yedek kulübesine düşen yıldız oyuncu için kararsız olduğu, yeni hocanın fikri de alındıktan sonra son kararın verileceği öğrenildi.

Yılda 3.5 milyon euro kazanan Gustavo'nun şartların oluşması halinde gönderilebileceği konuşuluyor.

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