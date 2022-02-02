Luiz Gustavo'ya Brezilya'dan talip çıktı

Sakatlanana kadar Fenerbahçe'de vazgeçilmezler arasında yer alan Luiz Gustavo'ya Brezilya'dan Atletico Mineiro talip oldu.

Haber; Sabah
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Luiz Gustavo'ya Brezilya'dan talip çıktı
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02 Şubat 2022 10:54
Sakatlanana kadar Fenerbahçe'de vazgeçilmezler arasında yer alan Luiz Gustavo'ya Brezilya'dan talip var.

İyileştikten sonra bir türlü beklentileri karşılayamayan 34 yaşındaki ön liberoyu Atletico Mineiro'nun kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Geçen sezon Brezilya Ligi'ni zirvede tamamlayan Mineiro, Gustavo için şartlarını zorlama kararı aldı. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen F.Bahçe'nin ise teklife açık olduğu belirtildi.

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