Luiz Gustavo vs. Atiba Hutchinson: Kim kazanacak?

ATIBA VS. GUSTAVO

Pazar günü oynanacak derbide Beşiktaş'ın kozu 37'lik Atiba Hutchinson, Fenerbahçe'nin kozu ise 33'lük Luiz Gustavo olacak.Takımlarının liderleri olan, taraftarların sevgilisi haline gelen, sahada basmadık yer bırakmayan ve her hafta üstüne biraz daha koyan iki oyuncunun istatistikleri ise oldukça dikkat çekici.1.4 - 1.41.7 - 1.90.7 - 1.31.1 - 0.42 - 02 - 00.9 - 1.81.1 - 0.40.6 - 0.70.7 - 0.91.4 - 0.365.9 - 47.992.8 - 912.7 - 3.11.1 - 0.4