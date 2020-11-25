Luiz Gustavo vs. Atiba Hutchinson: Kim kazanacak?

Pazar günü oynanacak büyük derbi öncesi Fenerbahçe'nin kozu Gustavo, Beşiktaş'ın kozu ise Atiba olacak.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Luiz Gustavo vs. Atiba Hutchinson: Kim kazanacak?
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25 Kasım 2020 12:55
Pazar günü oynanacak derbide Beşiktaş'ın kozu 37'lik Atiba Hutchinson, Fenerbahçe'nin kozu ise 33'lük Luiz Gustavo olacak.

Takımlarının liderleri olan, taraftarların sevgilisi haline gelen, sahada basmadık yer bırakmayan ve her hafta üstüne biraz daha koyan iki oyuncunun istatistikleri ise oldukça dikkat çekici.

ATIBA VS. GUSTAVO

Top Çalma
1.4 - 1.4

Top Kesme
1.7 - 1.9

Uzaklaştırma
0.7 - 1.3

Çalım Yeme
1.1 - 0.4

Gol
2 - 0

Asist
2 - 0

Şut
0.9 - 1.8

Kilit Pas
1.1 - 0.4

Adam Geçme
0.6 - 0.7

Faul
0.7 - 0.9

Top Kaptırma
1.4 - 0.3

Ortalama Pas
65.9 - 47.9

Pas Yüzdesi
92.8 - 91

Uzun Pas
2.7 - 3.1

Kilit Pas
1.1 - 0.4





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