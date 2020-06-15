Bu sezon Konyaspor, G.Birliği ve Kayserispor'a Kadıköy'de attığı 3 golü de ceza sahası dışından bulan 33 yaşındaki oyuncu; uzaktan şutlarındaki ustalığı nedeniyle Güney Fransa'da ünlü bir fırtına olan 'Mistral' lakabını almıştı.

Marsilya'da özellikle derbide PSG'ye ve Nice'e attığı uzaktan gollerle efsaneleşen ve hatta tüm sokaklara resimleri çizilen deneyimli yıldız; Bayern Münih'te de Jupp Heynckess'in jokeri olmuş; görev yapmamasına rağmen 'Harika bir adam' olarak kendisini tanımlayan Pep Guardiola'nın saygınlığını kazanmıştı.

Hoffenheim'daki hocası Ralf Rangnick, "Korkusuz bir oyuncu. Rakibin tekmesinden ya da kart görmekten korkmaz. Mücadeleden kaçmaz. Yenilmekten hiç korkmaz. Takım içerisinde ona 'Bruce Willis' diyoruz. Bana göre Avrupa futbolunun en iyi 6 numaralarından" sözleriyle anıyor.