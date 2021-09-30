Luiz Gustavo: "Sorumluluk benim"

Fenerbahçe'nin Olympiakos'a 3-0 yenildiği maçın sonrasında Luiz Gustavo konuştu.

Haber; Sporx.com
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Luiz Gustavo: 'Sorumluluk benim'
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30 Eylül 2021 22:07
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Olympiakos'a 3-0 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Sorumluluğu aldığını söyleyen Gustavo, "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğu alıyorum. Takıma istediğim gibi yardım edemedim. Bu maçın seviyesine çıkamadık. Kötü oynadık. Onlar da iyi oynayıp kazandılar." ifadelerini kullandı.

Dersler çıkaracaklarını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Bugün ürettiğimiz ve değerlendiremediğimiz şanslar vardı. Oyunun kontrolü bizde değildi. Bu yüzden golleri yedik. Bu maçtan ders alacağız. Buna göre gelecekte daha iyi olacağız." dedi.


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