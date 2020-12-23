Luiz Gustavo sarı gördü, VAR çağırdı, hakem kararı değiştirmedi

Fenerbahçe - Başakşehir maçında VAR hakemi Cüneyt Çakır, kırmızı kart incelemesi için Bahattin Şimşek'i ekrana çağırdı. Şimşek, yaptığı izlemenin ardından Luiz Gustavo için verdiği sarı kartı değiştirmedi.

Haber; Sporx.com
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Luiz Gustavo sarı gördü, VAR çağırdı, hakem kararı değiştirmedi
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23 Aralık 2020 19:23
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında kırmızı kart için VAR incelemesi yapıldı.

11. dakikada Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo'nun müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, Brezilyalı oyuncuya sarı kart gösterdi ve ardından VAR odasında hakem Cüneyt Çakır kırmızı kart incelemesi için Şimşek'i ekrana çağırdı.

Bahattin Şimşek pozisyonu inceledi ve kararını değiştirmek için yeterli kanıt olmadığına karar vererek, sarı kartın doğru olduğunu teyit etti.

RIDVAN DİLMEN: "KIRMIZI KART"

"Gustavo'ya kırmızı kart verilmeliydi, tartışılmaz. Bu pozisyon kırmızı kart. Yaralayıcı bir harekettir. Cüneyt Çakır doğru bir istekte bulundu, gel dedi ama görüşmeler ne oldu bilemiyorum. Fenerbahçe'nin 12. dakikadan itibaren 10 kişi devam etmesi gerekiyordu. Niyet okuyamam ama Gustavo Noel'e gitmesin. Aranıyor. Bayağı bir uğraşıyor."



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