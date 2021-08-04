Luiz Gustavo: "Şampiyonluk için hazırlanıyoruz"

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Luiz Gustavo, Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Luiz Gustavo: 'Şampiyonluk için hazırlanıyoruz'
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04 Ağustos 2021 22:10
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Luiz Gustavo, Dinamo Kiev maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hazırlık sürecini değerlendiren Gustavo "Hazırlık süreci iyi geçiyor. Yeni hocamızla yeni felsefe ediniyoruz. Bu sistemde herkes çok çalışmalı. Bu maçlarda hatalarımızı görüyoruz." dedi.

Brezilyalı futbolcu ayrıca "Ligin ilk maçına kadar en iyi şekilde hazır olmak istiyoruz. Her sezon başında büyük beklentiler olur. Şampiyonluk için hazırlanıyoruz. Taraftarlarımıza da kavuşacağız. Onlarla çok güçlüyüz ve onlar yanımızda olursa, mükemmel bir sezon geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.


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