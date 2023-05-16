Luiz Gustavo: 'Ronaldo'ya karşı yüzde 200'ü ile oynuyorlar'

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Al Nassr'da Luiz Gustavo dünyaca ünlü takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun takıma gelmesiyle rakiplerinin sahada yüzde 200'ünü verdiğini söyledi.



''RONALDO GELDİKTEN SONRA RAKİPLERİMİZ GELİŞTİ''



Brezilyalı oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun lige ve takıma etkisi hakkında ''Ronaldo gelmeden öncesi ve sonrasına bakın, ne kadar geliştiklerini ve sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını göreceksiniz'' ifadelerini kullandı.



Yerel basında Cristiano Ronaldo'nun ligdeki rakiplerinin performanslarını yukarı çekmesiyle, ligde oynanan maçların kalitesinin daha iyiye gittiği belirtildi.



38 yaşındaki Ronaldo şu ana kadar Al Nassr formasıyla 16 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, Al-Nasrr lider El-Ittihad'ın 5 puan arkasında 2. sırada bulunuyor.











