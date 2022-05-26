Luiz Gustavo'nun yerine Emre Can planı!

Ön libero ve merkez orta sahanın yanı sıra, stoperde de görev alabilen Emre Can, Alman Milli Takımı'nda da 37 kez forma giydi.





Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle orta saha bölgesi için ciddi bir revizyona gidecek olan Fenerbahçe'de gündemdeki isim de ortaya çıktı.Sözleşmesi biten Sosa ile yolları ayıran Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu da göndermeye çalışıyor. Brezilyalı oyuncu için Botafogo'nun devrede olduğu öne sürüldü. Bu ortamda ön libero için yeni bir iddia ortaya atıldı.Sarı-lacivertlilerin, Dortmund'un Türk yıldızı Emre Can ile ilgilendiği belirtildi. Alman ekibinin, 2 yıl daha kontratı olan 28 yaşındaki yıldızı yeni sezonda düşünmediği ifade ediliyor.