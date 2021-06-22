Luiz Gustavo'nun menajerinden Marsilya açıklaması

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Luiz Gustavo'nun menajeri, Marsilya iddiaları üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Luiz Gustavo'nun menajerinden Marsilya açıklaması
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22 Haziran 2021 13:33
Fenerbahçe'de geride kalan sezonun sonlarına doğru gözden düşen Luiz Gustavo'nun eski takıma Marsilya döneceği iddia edilirken, flaş bir açıklama geldi.

Sarı-lacivertli takımın, 33 yaşındaki futbolcuyu minimum 4 milyon euroya satmak istediği gazetelerde yer alırken, bu haberler Marsilya taraftarlarını heyecanlandırdı. Marsilya taraftarında özel bir yeri olan Gustavo'nun Fransa'ya dönme ihtimali sıkça gündeme gelirken, menajeri açıklama yaptı.

"MARSİLYA İLE KONUŞMADIK"

Luiz Gustavo'nun menajeri Roger Wittmann "Taraftarların ve gazetecilerin bu haberler ilgisini çekiyor ancak bir söylenti hakkında yorum yapmak istemiyorum. Luiz Gustavo'nun Marsilya'da güzel anılar bıraktığını ve taraftarların onu çok sevdiğini biliyorum. Ancak sadece söylentiler üzerine konuşamayız. Marsilya, Luiz Gustavo için beni aradığı gün her şey farkı olur. Fakat şu an bunun hakkında konuşmanın anlamı yok." dedi.

2019'dan bu yana Fenerbahçe forması giyen, önümüzdeki ay 34 yaşına girecek Gustavo'nun 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.


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