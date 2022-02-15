Luiz Gustavo'nun maliyeti Fenerbahçe'nin canını yakıyor!

Fenerbahçe'den yılda 3.5 milyon Euro kazanan Gustavo son 14 lig mçaında 3 kez forma giydi. Bunların sadece 1'inde 90 dakika oynadı. Yüksek maliyeti nedeniyle Brezilyalı'ya gelen teklifler bıçak gibi kesilmiş durumda.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Luiz Gustavo'nun maliyeti Fenerbahçe'nin canını yakıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2022 10:20
Bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kalan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sorunu bir türlü çözülemedi.

Yılda 3.5 milyon Euro (53 milyon TL) kazanan Brezilyalı ön libero ligde son 14 haftada sadece 3 karşılaşmada görev yapabildi.

6 maçı sakatlıklar nedeniyle kaçıran Gustavo, buna karşılık son 5 maçta kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamadı.

Gustavo, oynadığı 3 maçın sadece 1'inde 90 dakika sahada kaldı.

SÖZLEŞMESİ 2023'E KADAR

34 yaşındaki Gustavo'nun 2023 haziranına kadar sözleşmesi var. Ancak, Fenerbahçe yüksek maliyeti nedeniyle oyuncusuna takım bulmakta zorlanıyor. Avrupa kulüpleri Gustavo'nun yıllık maliyetini karşılamak istemiyor.

Geçtiğimiz yıl başta Marsilya olmak üzere birçok kulüp Gustavo ile yakından ilgilenmesine rağmen bu sezon gelen teklifler de bıçak gibi kesilmiş durumda.

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuyu elinden çıkarması için maaşının bir bölümünü karşılamayı göze almak zorunda kalabilir. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.