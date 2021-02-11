Luiz Gustavo ne zaman dönecek? Belözoğlu açıkladı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo'nun 2 hafta sonra geri döneceğini belirtti.

Haber; Sporx.com
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Luiz Gustavo ne zaman dönecek? Belözoğlu açıkladı
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11 Şubat 2021 21:55
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sakatlığı olan Luiz Gustavo'nun geri dönüşü için konuştu. (Emre Belözoğlu'nun TÜM sözleri, tıklayın)

Brezilyalı oyuncunun 2 hafta sonra döneceğini söyleyen Belözoğlu, "Sağlık ekibiyle ilgili yapılan eleştiriler hakkında rahatsızlıklarım var. Buradaki ekip yıllardır bu kulübün içinde olan, görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir ekip. Pelkas ve Tisserand döndü, Luiz Gustavo'nun tedavisi 2 hafta daha sürecek gibi görünüyor. Sağlık ekibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncular da tesislere gelerek tedavi oluyorlar, ekstra çalışmalar yapıyorlar. Herkes en maksimum performans ve aidiyetle çalışıyor." dedi.

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin deplasmanda Karagümrük ve evinde Göztepe ile oynayacağı maçlarda sahada olamayacak.



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