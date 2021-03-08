Luiz Gustavo: 'Mümkün olan en kısa sürede döndüm'

Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara geri dönen Luiz Gustavo, 3-0 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasının sonrasında konuştu.
Geri dönmek için elinden geleni yaptığını kaydeden Gustavo, "Bugün en önemlisi takımın iyi oynamasıydı. Konsantre oynadık. 3 puanı aldık. Önemli olan buydu. Çok şükür, mümkün olan en kısa sürede döndüm. Doktorlar, antrenörler ve fizyoterapistler çok destek oldu. Umarım en kısa sürede takımıma katkı vermeye başlayacağım" dedi.
Geri dönmek için elinden geleni yaptığını kaydeden Gustavo, "Bugün en önemlisi takımın iyi oynamasıydı. Konsantre oynadık. 3 puanı aldık. Önemli olan buydu. Çok şükür, mümkün olan en kısa sürede döndüm. Doktorlar, antrenörler ve fizyoterapistler çok destek oldu. Umarım en kısa sürede takımıma katkı vermeye başlayacağım" dedi.