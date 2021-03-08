Luiz Gustavo: 'Mümkün olan en kısa sürede döndüm'

Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara geri dönen Luiz Gustavo, 3-0 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasının sonrasında konuştu.



Geri dönmek için elinden geleni yaptığını kaydeden Gustavo, "Bugün en önemlisi takımın iyi oynamasıydı. Konsantre oynadık. 3 puanı aldık. Önemli olan buydu. Çok şükür, mümkün olan en kısa sürede döndüm. Doktorlar, antrenörler ve fizyoterapistler çok destek oldu. Umarım en kısa sürede takımıma katkı vermeye başlayacağım" dedi.