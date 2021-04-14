Gaziantep mücadelesinde Luiz Gustavo'nun yedek kalması bir anlamda 'kesik yedi' yorumlarına neden oldu.



Ancak teknik heyetin farklı bir planı bulunuyor. Rakibe göre maç maç orta sahayı kurgulamaya çalışan Emre Belözoğlu ve yardımcıları, Gustavo'yu düzenli şekilde kullanmaya devam edecek.



Rakibe göre, maçın zorluğuna ve şartlarına göre Brezilyalı futbolcunun süresi belirlenecek. Gaziantep maçı da bu durumun ilk örneği olarak dikkat çekti.



Sinan'ın 'dalya' gururu



Sinan Gümüş, Gaziantep karşısında 3-1 kazandıkları maçta Süper Lig'de 100. maçına çıktı. Ayrıca bir de gol atan 27 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig seviyesinde bir dakika oynamayı bile hayal ederken, 100 maça erişmem ve bu özel günü golle süslemem beni çok mutlu ediyor. Ancak hedefleri bulunan biri olarak, bununla yetinmek istemiyorum. Çok daha fazlasını başarabilirim ve başaracağıma inanıyorum. Şu an Emre Belözoğlu yönetiminde takım olarak bir uyanış yaşadığımızı düşünüyorum. Çok daha iyi bir takım olacağız. Ben de her hafta üzerine daha çok koyarak elimden geleni yapacağım" dedi.



