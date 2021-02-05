Luiz Gustavo için kritik gün

Hatay'a karşı deplasmanda kazanılan maçta sakatlanan ve arka adale yan kısmında ödem bulunan Luiz Gustavo'da ödemin dağılması için doktorların yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.

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Luiz Gustavo için kritik gün
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05 Şubat 2021 10:36
Fenerbahçe'nin dinamosu Luiz Gustavo, cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Sarı lacivertlilerin 23. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı yıldızın arka adale yan kısmında ödem bulunuyor.

Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirdiği antrenmana katılamayan tecrübeli futbolcuda bulunan ödemin dağılması amacıyla doktorların yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.

Bu sezon 21'i Süper Lig'de, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 24 karşılaşmada oynayan Gustavo, bu mücadelelerde 1 gol attı

"HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA HAZIRIM"

G.Saray derbisinde oynamayı isteyen Brezilyalı yıldızın, her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söylese de hafta sonundaki zorlu mücadelede forma giymesinin çok zor olduğu ifade ediliyor.





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