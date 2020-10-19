Luiz Gustavo hiç değişmiyor

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden Luiz Gustavo, Göztepe maçında da takımın en iyileri arasındaydı.

Luiz Gustavo hiç değişmiyor
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19 Ekim 2020 10:54
Sarı-lacivertlilerin vazgeçilmez ismi Luiz Gustavo, Göztepe karşısında da takımının en iyilerindendi.

Orta alanda yaptığı kritik müdahalelerle öne çıkan Brezilyalı futbolcu, yüzde 82.1 pas yüzdesiyle oynadı. 8 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Sambacı, hava toplarında da 1 kez rakibine üstünlük sağladı. 3 top kapmayla 90 dakikayı tamamlayan Gustavo, bir şutunda da isabet sağlayamadı.



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