Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde yok

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için hafta boyunca büyük uğraş verilen Luiz Gustavo, kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertli takımın hafta boyu yaptığı idmanlarda yer almayan ve iğneyle maça çıkması gündeme gelen Brezilyalı, kendisini denedikten sonra oynayamayacağını bildirdi.
Luiz Gustavo'nun istatistikleri
Maç: 21
Gol: 1
İsabetli pas: 47.5
Şut pası: 0.4
Şut: 1.2
İkili mücadele: 4.5
Sahipsiz top kazanma: 7.5
Sarı-lacivertli takımın hafta boyu yaptığı idmanlarda yer almayan ve iğneyle maça çıkması gündeme gelen Brezilyalı, kendisini denedikten sonra oynayamayacağını bildirdi.
Luiz Gustavo'nun istatistikleri
Maç: 21
Gol: 1
İsabetli pas: 47.5
Şut pası: 0.4
Şut: 1.2
İkili mücadele: 4.5
Sahipsiz top kazanma: 7.5
Fenerbahçe, geçen sezon Luiz Gustavo'nun olmadığı iki derbiyi de kaybetti.
❌1-3 Galatasaray
❌0-2 Beşiktaş pic.twitter.com/KCo6x3gXBc
— Sporx (@sporx) February 5, 2021