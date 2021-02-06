Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde yok

Fenerbahçe, geçen sezon Luiz Gustavo'nun olmadığı iki derbiyi de kaybetti.



❌1-3 Galatasaray

❌0-2 Beşiktaş pic.twitter.com/KCo6x3gXBc



— Sporx (@sporx) February 5, 2021

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için hafta boyunca büyük uğraş verilen Luiz Gustavo, kadroda yer almadı.Sarı-lacivertli takımın hafta boyu yaptığı idmanlarda yer almayan ve iğneyle maça çıkması gündeme gelen Brezilyalı, kendisini denedikten sonra oynayamayacağını bildirdi.Maç: 21Gol: 1İsabetli pas: 47.5Şut pası: 0.4Şut: 1.2İkili mücadele: 4.5Sahipsiz top kazanma: 7.5