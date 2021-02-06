Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde yok

Fenerbahçe'de durumu merakla beklenen Luiz Gustavo için son karar verildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde yok
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06 Şubat 2021 17:42
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için hafta boyunca büyük uğraş verilen Luiz Gustavo, kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli takımın hafta boyu yaptığı idmanlarda yer almayan ve iğneyle maça çıkması gündeme gelen Brezilyalı, kendisini denedikten sonra oynayamayacağını bildirdi.

Luiz Gustavo'nun istatistikleri

Maç: 21
Gol: 1
İsabetli pas: 47.5
Şut pası: 0.4
Şut: 1.2
İkili mücadele: 4.5
Sahipsiz top kazanma: 7.5





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