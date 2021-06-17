Pandemi döneminde yönetimin yaptığı maaş indirim teklifini kabul etmediği bilinen Brezilyalı yıldız, geçen sezon da Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğü gelmesinin ardından formasını Jose Sosa'ya kaptırmıştı.



Gustavo'nun bu nedenle menajerine "Bana kulüp bul" talimatı verdiği öğrenilmişti.



ÜÇ KULÜP TALiP OLDU



Eski kulübü Marsilya'nın yanı sıra Monaco ve Olympique Lyon'un da talip olduğu Gustavo'nun, Euro 2020'den sonra Fransa'nın yolunu tutması bekleniyor.



Yıllık 3.5 milyon Euro alan Gustavo'ya alacaklarına karşılık bonservisinin verileceği, bu sayede kulübün de büyük bir yükten kurtulması bekleniyor.



2019'dan bu yana Fenerbahçe forması giyen, önümüzdeki ay 34 yaşına girecek Gustavo'nun 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



