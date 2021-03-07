Luiz Gustavo formasını alıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo'dan güzel haberler var. Tecrübeli oyuncunun fiziksel olarak büyük bir eksiğinin kalmadığı, Konyaspor maçında 11 oynayacak seviyede kondisyona sahip olduğu kaydedildi.



Luiz Gustavo ile ilgili son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek. Bulut, takımın ihtiyacına göre Brezilyalı'yı 11'e koyup koymamaya karar verecek. Samandıra'dan gelen bilgiler sambacının 11 oynayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürdüğü yönünde.



