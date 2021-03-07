Luiz Gustavo formasını alıyor

Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Luiz Gustavo'nun fiziksel olarak büyük bir eksiğinin kalmadığı, Konyaspor maçında 11 oynayacak seviyede kondisyona sahip olduğu kaydedildi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Luiz Gustavo formasını alıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2021 11:06
Luiz Gustavo Dias
Luiz Gustavo Dias
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo'dan güzel haberler var. Tecrübeli oyuncunun fiziksel olarak büyük bir eksiğinin kalmadığı, Konyaspor maçında 11 oynayacak seviyede kondisyona sahip olduğu kaydedildi.

Luiz Gustavo ile ilgili son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek. Bulut, takımın ihtiyacına göre Brezilyalı'yı 11'e koyup koymamaya karar verecek. Samandıra'dan gelen bilgiler sambacının 11 oynayacakmış gibi hazırlıklarını sürdürdüğü yönünde.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.