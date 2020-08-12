Luiz Gustavo, Fenerbahçe'de devam etmek istiyor

Rıdvan Dilmen: "Gustavo, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi 3 orta saha oyuncusundan biridir" pic.twitter.com/44qeDObPNz



— Sporx (@sporx) July 4, 2020

Fransa Ligi takımlarından Lyon'un kadrosuna katmak istediği Luiz Gustavao, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Fenerbahçe'nin ekonomik anlamda hareket alanı kazanmak için satış listesine koyduğu ve 10 milyon euro bonservis geliri hedeflediği Gustavo için Lyon resmen devreye girerek sarı-lacivertli yönetim ile masaya oturmuştu.Fenerbahçe ile yapılan son görüşmede Gustavo için 6 milyon euroluk bonservis bedeli öneren Lyon, anlaşmanın olması durumunda Brezilyalı futbolcu ile de görüşmelere başlamayı planlayacaktı ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe'den yıllık 2.7 milyon euro alan Gustavo, kariyerine bir yıl daha sarı-lacivertli forma altında devam etme kararı aldı. Fransa'ya dönmek istemeyen Gustavo, sarı-lacivertli yönetim ile yaptığı ilk görüşmede, kariyerine Fenerbahçe forması altında devam etmek istediğini dile getirdi.