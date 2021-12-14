Luiz Gustavo, Fenerbahçe'yi yaktı

Fenerbahçe'nin orta sahadaki vazgeçilmez ismi Luiz Gustavo'nun, Gaziantep FK maçındaki performansı hayal kırıklığı yaşattı.

, Fotoğraf; AA
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Luiz Gustavo, Fenerbahçe'yi yaktı
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14 Aralık 2021 08:48
Luiz Gustavo Dias
Luiz Gustavo Dias
Fenerbahçe
Sarı-Lacivertli ekibin orta sahadaki vazgeçilmez ismi Luiz Gustavo, Gaziantep FK mücadelesinde ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yarattı.

Brezilyalı futbolcu, ilk golde topu kaptırdı. Sarı-Lacivertliler'in yediği ikinci gol öncesinde de 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu top kaybı yapınca stoper Kim, rakibini faul ile durdurdu. Kullanılan serbest vuruş sonrasında ise penaltı kararı verildi ve Fenerbahçe kalesinde ikinci golü gördü. Gustavo, 61'de yerini Zajc'a bıraktı. 

 


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