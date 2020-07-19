Luiz Gustavo, derbi kadrosunda yok

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Luiz Gustavo maç kadrosuna alınmadı.

Luiz Gustavo, derbi kadrosunda yok
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19 Temmuz 2020 14:11
Süper Lig'de sezonun son derbisi Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanacak. Bu maç öncesi kritik bir gelişme yaşandı ve Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Luis Gustavo sakatlığından dolayı kadroya alınmadı.

Luiz Gustavo'nun yerine orta sahada Tolga Ciğerci'nin görev alması bekleniyor.

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.





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