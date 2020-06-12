Luiz Gustavo: "Bunu yapmayı seviyorum"

Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Hes Kablo Kayserispor maçı sonrası konuştu. İşte Luiz Gustavo'nun açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Luiz Gustavo: 'Bunu yapmayı seviyorum'
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12 Haziran 2020 23:45
Fenerbahçe'nin Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin galibiyet golünü atan Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

"SAĞLIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

Koronavirüsün dünya için zor geçtiğini vurgulayan Luiz Gustavo "Dünya için zor periyot, insanları biraz keyiflendirebildiysek ne mutlu. Önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz. Sağlıklı olmak en önemlisi, bunun için şükrediyorum." dedi.

"SANIRIM İŞİMİ SEVİYORUM"

32 yaşındaki futbolcu, başarılı oyunuyla ilgili olarak "Yaşım 30'un üzerinde ama fark yaratmak için daha çok çalışmalısınız, ben de bunu yapıyorum. Sanırım işimi seviyorum." diye konuştu.



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