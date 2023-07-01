Luiz Gustavo, Al Nassr'dan ayrıldı

Al Nassr, sözleşmesi sona eren Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Luiz Gustavo, Al Nassr'dan ayrıldı
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01 Temmuz 2023 18:30
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan macerası son buldu. 

Suudi ekibi Al Nassr, sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'nun takımdan ayrıldığını açıkladı. 

10 GOLE KATKI YAPTI 

Sezon başında Fenerbahçe'den Al Nassr'a bedelsiz olarak transfer edilen Gustavo, Al Nassr ile 32 karşılaşmada forma giyerken 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

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