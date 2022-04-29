Luiz Gustavo 138 gün sonra bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, 18 maç sonra ilk 11'de yer aldı.Son olarak ligin ilk yarısında Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev yapan Gustavo, 138 gün sonra yine Gaziantep FK karşısında 11'de şans buldu.Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan ve ağrıları tam olarak geçmeyen Bright Osayi-Samuel de Beşiktaş derbisi düşünülerek teknik heyeti tarafından riske edilmedi ve kadroya alınmadı.