Luiz Gustavo 138 gün sonra bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo uzun bir aranın ardından ilk 11'e geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Luiz Gustavo 138 gün sonra bir ilki yaşadı
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29 Nisan 2022 21:44
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, 18 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Son olarak ligin ilk yarısında Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev yapan Gustavo, 138 gün sonra yine Gaziantep FK karşısında 11'de şans buldu.

- Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan ve ağrıları tam olarak geçmeyen Bright Osayi-Samuel de Beşiktaş derbisi düşünülerek teknik heyeti tarafından riske edilmedi ve kadroya alınmadı.



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