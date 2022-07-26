Luiz Adriano'ya ülkesinden teklif geldi!

Haji Wright ve Fernando Lucas Martins'i kadroda tutan, Alassane Ndao'ya da yeniden imza attırmaya hazırlanan Antalyaspor, geçen sezonki kadroyu büyük ölçüde korurken, bu kez Luiz Adriano'nun talibi çıktı. Geçtiğimiz sezonunda devre arasında Palmeiras'tan transfer edilen ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcuya ülkesinin takımlarından Internacional talip oldu. Daha önce Botafogo'nun da gündemine geldiği iddia edilen 35 yaşındaki golcünün, yapılan teklifi reddettiği ifade edildi.



SÖZLEŞMEYİ TAMAMLAMAK İSTİYOR



Antalya Lider gazetesinde yer alan habere göre; Golcü arayışındaki Internacional'in Luiz Adriano'ya resmi teklifte bulunduğu, ancak Brezilyalı futbolcunun Antalyaspor'daki sözleşmesini tamamlamak istediği kaydedildi. Golcü futbolcudan olumsuz karşılık alan Internacional ise listesindeki alternatif isimlere yöneldi.



1 MİLYON EURO ALACAK



Antalyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Adriano'nun 1 yıllık daha anlaşması bulunuyor. Başarılı futbolcu, sezonu tamamlaması halinde Kırmızı-Beyazlılardan 1 milyon euro kazanacak.



TEKLİF ALMADIM DEMİŞTİ



Internacional'ın teklifini reddeden Luiz Adriano, Burdur kampının son günü yaptığı açıklamada, Türkiye'den herhangi bir resmi görüşmenin olmadığını söylemişti. Yurtdışından gelen tekliflerle ilgili konuşmayan Adriano, "Antalya'da bulunduğum için mutluyum. Türkiye'den hiçbir takımdan resmi teklif almadım" ifadelerine yer vermişti.



TRABZONSPOR NABIZ YOKLAMIŞ



Transfer döneminde uzun süre Haji Wright'ın transferi için uğraş veren Trabzonspor'un da geçtiğimiz aylarda Luiz Adriano'nun durumunu sorduğu öğrenildi. Menajerler aracılığıyla Brezilyalı futbolcunun taleplerini öğrenen Bordo-Mavililerin, sonrasında herhangi bir resmi girişimde bulunmadığı da gelen haberler arasında yer aldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ