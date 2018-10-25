Luis Suarez'den Messi ve ısırık itirafı!

forması giyen, Universo Valdano programına katılırken flaş açıklamalarda bulundu.Takım arkadaşı Lionel Messi için dünyanın en iyisi diyen Suarez, ''Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazanan takıma geldim. Dünyanın en iyi futbolcularıyla birlikte oynuyorum.'' diye konuştu.2014 Dünya Kupası'nda İtalya-Uruguay maçında Chiellini'yi ısırması hakkında da konuşan golcü futbolcu, ''Barcelona'da ilk maçlarda neden oynayamadığımı kızıma açıklamak çok zor olmuştu. Çok acı vermişti. Bir hata yaptığımın farkındaydım. En çok acı veren şey ise Dünya Kupası'nı bırakmak olmuştu.'' dedi.