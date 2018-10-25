Luis Suarez'den Messi ve ısırık itirafı!

Barcelona forması giyen Luis Suarez, Universo Valdano programına katılırken flaş açıklamalarda bulundu.
Takım arkadaşı Lionel Messi için dünyanın en iyisi diyen Suarez, ''Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazanan takıma geldim. Dünyanın en iyi futbolcularıyla birlikte oynuyorum. En iyisi olan Messi ile oynuyorum. Gelecekte torunlarıma tarihin en iyi futbolcusuyla oynadığımı söyleyeceğim.'' diye konuştu.
''ISIRMA POZİSYONU ÇOK ACI VERMİŞTİ''
2014 Dünya Kupası'nda İtalya-Uruguay maçında Chiellini'yi ısırması hakkında da konuşan golcü futbolcu, ''Barcelona'da ilk maçlarda neden oynayamadığımı kızıma açıklamak çok zor olmuştu. Çok acı vermişti. Bir hata yaptığımın farkındaydım. En çok acı veren şey ise Dünya Kupası'nı bırakmak olmuştu.'' dedi.
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Takım arkadaşı Lionel Messi için dünyanın en iyisi diyen Suarez, ''Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazanan takıma geldim. Dünyanın en iyi futbolcularıyla birlikte oynuyorum. En iyisi olan Messi ile oynuyorum. Gelecekte torunlarıma tarihin en iyi futbolcusuyla oynadığımı söyleyeceğim.'' diye konuştu.
''ISIRMA POZİSYONU ÇOK ACI VERMİŞTİ''
2014 Dünya Kupası'nda İtalya-Uruguay maçında Chiellini'yi ısırması hakkında da konuşan golcü futbolcu, ''Barcelona'da ilk maçlarda neden oynayamadığımı kızıma açıklamak çok zor olmuştu. Çok acı vermişti. Bir hata yaptığımın farkındaydım. En çok acı veren şey ise Dünya Kupası'nı bırakmak olmuştu.'' dedi.
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