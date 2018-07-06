Luis Suarez'den Antonio Griezmann'a 'Uruguay' çıkışı!

Antoine Griezmann, Uruguay insanını ve Uruguay kültürünün büyük bir hayranı olduğunu hiçbir zaman gizlememiştir. Hatta Uruguay Milli Takımı kaptanı Diego Godin, Griezmann'ın hem çok yakın arkadaşı hem de kızının vaftiz babasıdır. Aynı zamanda Griezmann, Uruguay'ın geleneksel içeceği mate içmeyi ve Uruguay kültürüne ait birçok şeyi çok sevdiği biliniyor. Onun için yarı Uruguaylı bile diyen var.



Uruguay ise Griezmann'ın ülkesinin kültürüne bu kadar benimsemesinden rahatsız oluyor ve onun kültürlerini tanımadığını iddaa ediyor. Basına yaptığı açıklamalarda Suarez, "Antoine yarı Uruguaylı olduğunu söylüyor, ama o tamamen Fransız ve Uruguaylı olmak hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bizim kim olduğumuzu veya futbolda başarılı olabilmek için neler geçirdiğimiz anlayamaz. Bizim kültürümüzü seviyor ve dilimizi konuşabiliyor, ama o bizden biri değil." şeklinde ifadelerde bulundu.



