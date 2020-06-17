Luis Suarez'dan Muslera'ya mesaj

Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez, vatandaşı Fernando Muslera ile ilgili paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Luis Suarez'dan Muslera'ya mesaj
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17 Haziran 2020 11:44
Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan milli takımdan arkadaşı, Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suarez, "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Daha güçlü sahalara döneceğinden eminim" dedi.

Luis Suarez ayrıca sosyal medya hesabından, Muslera'nın doğum günün de kutladı.





 



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