Luis Suarez, Uruguay'a geri dönüyor

Atletico Madrid'den ayrılan Luis Suarez, yeni takımını duyurdu.



Sosyal medya hesabından bir video paylaşan 35 yaşındaki golcü oyuncu, yetiştiği kulüp olan Uruguay ekibi Nacional ile anlaşma sağladığını ve geri döneceğini duyurdu.



Nacional'in altyapısından yetişen Suarez, 2006 yılında Uruguay ekibinden 800 bin euro bonservis bedeliyle Groningen'e transfer olmuştu.



Suarez'in adı transfer döneminde Türk takımlarıyla da anılmıştı.





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