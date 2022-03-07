Luis Suarez, sezon sonu Atletico'dan ayrılıyor!

Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luis Suarez, kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor.



Marca'da yer alan habere göre; Luis Suarez için şu an masada tek bir teklif var; o teklif de Sevilla'dan geldi. Sevilla Sportif Direktörü Monchi ve teknik direktör Julen Lopetegui'nin Luis Suarez'i takımın merkezinde düşündüğü ve bu projenin Suarez'i de heyecanlandırdığı belirtildi.



Luis Suarez'in maddi şartlarının Sevilla için ağır olduğu ve 35 yaşındaki Uruguaylı oyuncunun isteklerini bir miktar düşürmesi durumunda imzaların atılabileceği kaydedildi.



2020 yazında Barcelona'dan ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, bu sezon La Liga'da oynadığı 26 maçta 9 gol atıp 3 asist yaptı.





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