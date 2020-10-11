Luis Suarez Real Madrid istese gider mi? Yanıtladı

Barcelona'daki gösterişli kariyerinin ardından yönetimle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle takımdan ayrılarak Atletico Madrid ile imzalayan Luis Suarez ilginç sözler kullandı.



Uruguaylı yıldız verdiği röportajda Real Madrid forması giyip giymeyeceği sorusunun yanı sıra Barcelona'ya gol atarsa vereceği reaksiyon konusunda da bilgi verdi.



Suarez'in sözleri şu şekilde:



"Barcelona'dan ayrıldım, bundan sonra Real Madrid'e gitmem söz konusu bile değil!"



"Şimdi Barcelona'ya gol atarsam sevinmeyeceğim ama gol atarsam nereyi işaret edeceğimi biliyorum"



