Atletico'nun eski kulübü karşılaşması öncesinde UEFA.com'a konuşan 34 yaşındaki oyuncu, İspanyol tarafının "dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri" olan Diego Simeone'nin komutasındaki oyuna yaklaşımını değerlendiriyor.



"Liverpool benim için inanılmazdı."



Geçmişteki Liverpool macerasına değinen Luis Suarez, "Liverpool'a katıldığımda bunun PlayStation'da birlikte oynadığım bir takım olduğunu hatırladım. Herhangi bir futbolcu, herhangi bir çocuk, herhangi bir genç orada oynamak isterdi. Anfield'daki atmosferi görmek harikaydı. Premier Lig maçlarını izlemek inanılmazdı, hayallerimden birini gerçekleştirme, orada olma, insanların sevgisini daha ilk dakikadan hissetme fırsatı da inanılmazdı." "Fernando Torres'in o sırada ayrılmasına rağmen ve onunla oynamak harika olsa da, sadece Steven Gerrard, Martin Skrtel, Danny Agger, Pepe Reina ve Jamie Carragher gibi oyuncularla soyunma odasını paylaşıyor olmak harika olurdu. Harika şeyler başardık, benim için inanılmazdı." dedi.



"Asla Yalnız Yürümeyeceksin"



Suarez, Liverpool'da geçirdiği anlardan ve takıma bağlılığından söz etti. Suarez, "Bence bir oyuncu sahaya her çıktığında temsil ettiği kulübe bağlı olması gerektiğini anlamalı. Sonra taraftarlar o tutkuyu, başarı hırsını, her bir top için savaştığınızı görüyor. Bu benim her zaman işlerimi yapma şeklimdi. İyi ve kötü oyunlarınız olabilir. İyi oynayabilir veya şimdiye kadarki en kötü oyununu oynayabilirsin, ama bağlılığınızı, asla vazgeçmediğinizi görürlerse, bunu takdir ederler."



"Bağlılığımı, Liverpool'un futbol elitinde olmaya devam etme arzumu görebiliyorlardı. Olmak istediğimiz yerde olmadığımız birkaç yılımız olduğu doğru. Ama benim tavrımı gördüler ve bu yüzden aramızda o yakınlık, o sevgi vardı. Bu benim ve hayranlar arasında karşılıklıydı. İnanılmazdı, ve bana Anfield'da oynamak için ekstra motivasyon verdi."



Luis Suarez: "Şarkı her şeyi anlatıyor aslında! Kötü bir maç çıkarabilirsin, arkasında bir daha, bir daha. Ancak, onlar sana inanmaktan vazgeçmezler. Senin yalnız yürümene asla izin vermezler. Seni ıslıklamazlar. Sana sürekli inanırlar. Çünkü sen Liverpool için oynuyorsundur" ifadesinde bulundu.



"Henderson ve Rodgers kendini çok geliştirdi"



Luis Suarez eski takım arkadaşı Henderson ve eski teknik direktörü Brenden Rodgers hakkında da konuştu. Henderson için şu sözleri sarf etti: "Kendini çok geliştirmiş bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Liverpool'a katıldığında, çok paraya mal olan birinin etiketiyle geldi. Sunderland'den gelen genç bir İngilizdi. Bu onun üzerinde biraz baskı oluşturmuş olabilir, ancak takıma olan güveni arttıkça Gerrard'dan ve Carragher gibi deneyimli oyunculardan birçok şey aldı. Benden bir şeyler tecrübe edindi."



"Bir kaptan olarak çok olgunlaştığını düşünüyorum. Kariyeri boyunca kişiliği ve daha iyi futbol oynamasıyla kulübün büyümesine yardımcı oldu. İngiliz futbolu için bir rol modeldir. Liverpool ile Premier Lig şampiyonluğu kazanmak onun için harika olmalı ve onu olduğundan daha büyük yaptı."



"Arsenal'e imza atmak istedim"



Eski teknik direktörü hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Brendan Temmuz 2012'de göreve geldiğinde sanırım bir buçuk yıldır Liverpool'daydım. O zamanlar benimle temasa geçen diğer kulüplerle sözleşme imzalama fırsatım oldu ama Uruguay'dayken beni aradı. Tatildeyken, bana başka bir düşünce tarzı olduğunu, kulübü ve felsefesini değiştirmek istediğini, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesini ve büyük kupalar kazanmak için savaşmasını istediğini, başaracağını söyledi."



"Ona inanmamı ve güvenmemi istedi. O sohbetten keyif aldım. Onun inancını, kulüpte uygulamak istediği felsefeyi beğendim, bu yüzden menajerimle ve kulüple konuştum ve ayrılmak istemediğimi, Liverpool'da başarılı olmak için başka bir fırsat istediğimi söyledim. O yıl istediğimiz kadar iyi değildi, ancak fikirler zaten oldukça açıktı. Böylece 2012/13 sezonu geçiyor ve Arsenal bundan önce her sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için Arsenal'e imza atmak istedim." dedi.



"Liverpool'a karşı hata yaparsanız bedelini ödetirler"



Luis Suarez Liverpool'a 3-2 yenildikleri maç hakkında da konuştu. Yıldız futbolcu, "Bu tür oyunlarda, büyük takımlara karşı ve Şampiyonlar Ligi'nde detayların aleyhinize olabileceğini düşünüyorum. Her küçük ayrıntı, en küçük hata, dikkatinizin dağıldığı bir milisaniye. Şampiyonlar Ligi'nde bunun bedelini ödersiniz. Bu çok açık. İlk düdükten son düdüğe kadar inançla, kişilikle ve kazanma arzusuyla oynamazsanız, bir Şampiyonlar Ligi maçında dikkatiniz dağılırsa bunun bedelini ödersiniz. Sanırım Liverpool'a karşı olan da buydu. Çok iyi başladık, ancak güçlüler, zekiler ve çok tecrübeliler ve biz oyuna dönene kadar ilk 20-25 dakika öndeydiler."



"İkinci yarıda Antoine Griezmann'ın ihraç edilmesinden sonra bir adam eksiğimiz olduğu için biraz gerildik ama aynı standartta oynamaya devam ettik. Temposu çok yüksekti ve penaltıya kadar biraz daha hücum etmeye başladılar." dedi.



"Atletico için oynamanızın bir nedeni var"



Atletico Madrid teknik direktörü Simeone'yi öven açıklamalar yapan Suarez, "Teknik direktör, oyuncunun özgüveninde önemli bir rol oynar. Ve oyuncunun antrenman veya oyunun kendisi sırasında çok fazla kendine güveni olmadığını gördüğünde, gidip sizinle konuşuyor ve iyi yapabileceğinize sizi inandırıyor, "Oynamanın bir nedeni var. Atletico için burada olmanın bir nedeni var. Son maç hiçbir şeydi; denemeye devam etmelisin." ifadelerini kullandı.



"İşte o zaman oyuncu kendine güvenini geri kazanır. Burada birkaç kötü maçı olan birçok oyuncuyla çok şey oluyor ve sonra onlarla konuşuyor ve bir sonraki maçta inanılmaz oynuyorlar çünkü koç onları ikna ediyor."



"Futbol için bir tutkusu var ve o bir oyuncu, bu yüzden oyuncunun bu zor anlarda neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Bu yüzden dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Atletico'da çok iyi bir sicili var. Bu onun kişiliğinden ve futbolu deneyimleme biçiminden ve elbette teknik bilgisi ve bilgeliğinden dolayı." dedi.





İLGİLİ VİDEO