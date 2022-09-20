Luis Suarez'in Uruguay macerası kısa sürüyor

Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra uzun süre kulüp bulamayan Luis Suarez, futbola ilk başladığı Nacional de Montevideo'ya gitmişti. Uruguaylı yıldız, yeni kulübüne imza attıktan 4 ay sonra yine boşa çıkacak.



Nacional de Montevideo Başkanı Jose Fuentes, yaptığı açıklamada, "Kasım ayında lig bitiyor ve Luis Suarez de bizden ayrılacak. Yanlış beklentiler içine sokmak istemem insanları." dedi.



Luis Suarez'in Dünya Kupası'na kadar Nacional ile kariyerine devam edecek olan Suarez, 1 Ocak'tan itibaren yeni bir Avrupa kulübüne katılmayı hedefliyor.



Avrupa'da Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid formaları giyen Luis Saurez, Nacional ile çıktığı 10 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.





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