Luis Suarez hayatının maçını kaçıracak

Uruguay Milli Takım kampında bulunan Luis Suarez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve eski takım Barcelona ile oynayacakları maça yetişmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Luis Suarez hayatının maçını kaçıracak
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16 Kasım 2020 23:25
Atletico Madridli Luis Suarez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Uruguay Milli Takım kampında bulunan Suarez'in testinin yapılan değerlendirme sonucunda pozitif çıktığı belirtildi. Uruguay Milli Takımı'nda Rodrigo Munoz ile birlikte Matias Faral isimli teknik ekip çalışanının da testinin pozitif olduğu belirtildi.

Suarez'in testinin pozitif çıkmasının ardından ise yıldız golcünün eski takımı Barcelona'ya karşı forma giyme ihtimali mucizelere kaldı. 21 Kasım'da Wanda Metropolitano'da oynanacak karşılaşma öncesinde Atletico Madrid cephesinde Luis Suarez'in pozitif test haberi büyük yankı uyandırdı.

İspanyol basını Suarez'in yokluğunda Atletico Madrid'in gol yollarında büyük zorluk çekmesinin yanında Suarez'in eski takımına karşı oynayamayacak olmasının da futbolseverleri önemli bir hikayeden mahrum bırakacak. Suarez geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Barcelona karşısında gol atması halinde sevinmeyeceğini ve bu karşılaşmanın manevi olarak kendisi için büyük önem taşıdığından bahsetmişti.

Luis Suarez, Messi ile başlayan Barcelona'daki krizin ardından ayrılık kararında diretmiş ve Atletico Madrid'e transfer olmuştu. 33 yaşındaki yıldız Atletico Madrid formasıyla La Liga'da çıktığı 9 maçta 7 gol kaydetmişti.



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