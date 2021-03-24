Atletico Madrid'in sezon başında Barcelona'dan kaptığı Luis Suarez, ilk sezonunda İspanyol ekibinin tarihine geçmeye hazırlanıyor.



La Liga'da bitime 10 hafta kala 19 gole ulaşan Uruguaylı yıldız, şu sıralarda Galatasaray forması giyen Radamel Falcao'nun Atletico Madrid'deki rekor ilk sezon performansını geride bırakmak istiyor.



Atletico Madrid'e 2011 yılında transfer olduktan sonra ilk sezonunda 24 gol atan ve İspanyol ekibinin ilk sezonunu geçiren oyuncular arasında en çok ağları sarsan futbolcu olan Falcao, 6 gol daha bulması durumunda bu ünvanını Luis Suarez'e devretmek zorunda kalacak.



13 GOLE İHTİYACI VAR



2000 sonrasında Atletico Madrid'de bir sezonda en çok gol atan oyuncu ise 2008-09 sezonunda attığı 32 golle Diego Forlan. Onun hemen arkasından ise 2012-13 sezonundaki gol performansıyla Radamel Falcao geliyor.



Suarez'in Atletico Madrid'de bir sezonda en çok gol atan oyuncu olması için, kalan 10 maçta 13 gol atması gerekiyor.



ATLETICO MADRID'İN BİR SEZONDA EN GOLCÜ OYUNCULARI



32 - Diego Forlan [2008-09]

28 - Radamel Falcao [2012-13]

27 - Diego Costa [2013-14]

22 - Antoine Griezmann [2014-15]

22 - Antoine Griezmann [2015-16]

[19] - Sergio Agüero [2007-08]

[19] - Fernando Torres [2003-04]

[19] - Antoine Griezmann [2017-18]



[19] - Luis Suarez [2020-21]*



*10 maç daha var



